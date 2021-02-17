Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 17 февраля 2021 года

В регионе продолжается массовая вакцинация населения, наблюдается снижение заболеваемости, за сутки зарегистрировано меньше 150 новых случаев Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 143 новых случая заболевания инфекцией. Выздоровевших в крае за сутки 165 человек. Всего с нарастающим итогом в крае заболели ковидом 47749 человек, а выздоровели 44206 человек. За сутки зарегистрирован еще один летальный исход болезни.

Что касается массовой вакцинации населения от коронавируса, штаб регулярно проводит заседания, где обсуждает основные моменты прививочной кампании и ход эпидемии.

Так, на очередном заседании поговорили о текущих результатах. В регионе поставили прививку от коронавируса 20957 человек. Обе прививки поставили уже 3608 человек. По краю в 33 медучреждениях работают 39 пунктов вакцинации. Кроме того, работают еще четыре мобильных пункта, бригады выезжают в коллективы на вакцинацию.

В Хабаровском крае продолжается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается и снижение коечного фонда для больных ковидом. Однако противоэпидемическими мерами пренебрегать не стоит, в крае продолжает действовать масочный режим.