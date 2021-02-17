Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, во время пришедшего в регион снежного циклона был в рабочей поездке в Москве. Однако даже находясь за почти 10 тысяч километров глава региона продолжил лично контролировать то, что происходит в крае.Как только закончилась встреча с президентом страны, Михаил Дегтярев тут же вышел в прямой эфир в социальной сети Instagram и сообщил жителям Хабаровского края, что правительство держит руку на пульсе и оперативно реагирует на обстановку.- Мощный циклон пришел к нам со стороны Приморья, почти все города и районы оказались в зоне его действия, особенно он сказался на побережье Татарского пролива, - говорил Михаил Дегтярев в своем обращении к гражданам. - По прогнозу метель продлится до 17 февраля, поэтому прошу глав районов организовать обучение детей дистанционно, работодателей, чьи сотрудники могут работать удаленно, призываю поступить именно так, пусть люди останутся дома до того, пока коммунальные службы не устранят последствия снегопада в крае.Помимо этого Михаил Дегтярев распорядился провести заседание краевой чрезвычайной комиссии и выяснить, как помочь людям, пострадавшим от циклона.Михаил Дегтярев общается с жителями Хабаровского края не только при личных встречах или в публичных обращениях, для врио губернатора региона важно вести непрерывный диалог с населением, особенно если в крае происходят такие масштабные события, как снежный циклон, повлиявший на каждого жителя, ведь очень важно чувствовать поддержку властей в такие моменты.