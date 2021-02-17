Врио губернатора Хабаровского края во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о развитии Большого Уссурийского острова, часть которого принадлежит Китаю. В частности, Михаил Дегтярев говорил о возвращении к планам по строительству пункта пропуска через госграницу.О строительстве пункта пропуска на самом большом острове Хабаровского архипелага говорили еще в 2017 году. Концепция развития Большого Уссурийского была представлена руководству соседнего Китая. К возведению было решено приступить после строительства гидротехнических сооружений, чтобы защитить постоянно остров от постоянных подтоплений. Однако планы так и остались в планах.Тем временем на китайской стороне вовсю идет строительство. Соседи возвели пагоду, различные туристические объекты, куда приезжают гости с экскурсиями. На нашей же стороне стоят одинокие пограничники и часовня, куда летом сплавляются верующие.Ситуация на Большом Уссурийском, откровенно говоря, раздражала. Врио главы Хабаровского края предложил вернуться к поручению президента РФ о строительстве на острове автомобильного грузопассажирского пункта пропуска. Это даст толчок к развитию как Большого Уссурийского, так и Хабаровска в целом. В перспективе здесь могут появиться зоны беспошлинной торговли и сухой порт.Погранпереход планируется возводить в три этапа:- выполнить отсыпку земельного участка площадью десять гектаров под сооружение пограничного и таможенного пунктов пропуска, со строительством подъездной дороги;- выполнить размещение складов временного хранения на прилегающем корневом берегу;- выполнить отсыпку дополнительных территорий для развития коммерческой инфраструктуры, организации зоны беспошлинной торговли, объектов познавательно-видового назначения.