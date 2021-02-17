Мощнейший циклон, пришедший с берегов Японского моря, зацепил не только Хабаровск. Больше всего досталось приморским городам региона. Так в Советской Гавани как утверждают очевидцы, ураганным ветром срывало с домов крыши, валило опоры электроснабжения, вырывало ограждения балконов и разбивало стекла.По некоторым улицам пройти было невозможно – валило с ног. В связи с этим в районе главой было объявлено чрезвычайное положение. Постановление было подписано вчера, режим чрезвычайной ситуации был объявлен уже в 14:00 по местному времени.- Уважаемые жители Советско-Гаванского района, в связи с прохождением мощного циклона и его разрушительных последствий, обращаюсь к вам с просьбой соблюдать спокойствие, - отметил в своем обращении Юрий Бухряков, глава администрации Советско-Гаванского муниципального района. - Несмотря на непогоду, коммунальщики, спасатели, пожарные и медицинский персонал ЦРБ работают в штатном режиме. Районные и городские электросети, несмотря на неблагоприятную погоду, устраняют повреждения и следы разрушений на подведомственных сетях.Так же глава призвал жителей не рисковать понапрасну и без острой необходимости не выходить на улицу. А если уж пришлось выйти – то соблюдать все меры безопасности. Кроме того в районе была отменена работа всех дошкольных образовательных учреждений.Юрий Бухряков признал, что в районе сильно пострадай некоторые дома, социальные объекты и линии электропередач и столбы освещения. И заверил всех, что последствия циклона будут устранены в самое ближайшее время.В то же время в правительстве региона прошло внеочередное заседание краевой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, где как раз рассматривалась ситуация в Советско-гаванском и Ванинском районах больше других пострадавших от удара стихии.- Самый большой ущерб нанесен Советско-Гаванскому и Ванинскому районам, где с 13 зданий сорваны кровли. При этом 8 зданий относятся к социальной сфере, еще 5 – многоквартирные дома. В основном света нет как раз в Советско-Гаванском районе. В обоих муниципальных образованиях местные власти ввели режим ЧС, - сообщил Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.По решению комиссии уже к вечеру муниципальные власти должны будут посчитать нанесенный циклоном ущерб и представить данные в правительство. К ремонту крыш планируется привлечь Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, так как у этой организации уже есть надежные подрядчики. Кроме того, Фонд может рассмотреть возможность использования для ремонта своего финрезерва, предусмотренного как раз на случаи ЧС.Как обещают синоптики, несмотря на то, что влияние циклона на востоке края все еще сохраняется – ветер до 30 метров в секунду, снег, уже завтра погодные условия войдут в норму и ситуация стабилизируется.