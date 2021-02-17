С 1 марта 2021 года в Российской Федерации изменяется система прохождения техосмотра. Новый закон о ТО должен был вступить в силу в июне 2020 года, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса. Что изменится для автолюбителей Хабаровского края в обзоре «КП-Хабаровск».Было время подготовитьсяС 1 марта ГУОБДД МВД России вводит в действие модернизированную единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Операторы техосмотра, аккредитованные до 1 марта 2021 года, обязаны пройти процедуру подтверждения в течение года, до 1 марта 2022 года. К аккредитованным компаниям приедут сотрудники Российского союза автостраховщиков, которые будут проверять соответствие требованиям по техническому оснащению, оборудованию и квалификации технических экспертов. Работа по диагностическим картам теперь будет напрямую с ГИБДД через модернизированную ЕАИСТО. Диагностическую карту теперь распечатывать не нужно, она будет в электронном виде.- Все изменения никак не усложнят процедуру техосмотра и не создадут лишних препятствий для автомобилистов – как проходили ТО, так и будем проходить. Многие СМИ написали, что из-за изменений в законодательство будет коллапс, так как многие пункты техосмотра будут не готовы к новым требованиям. Но это неправда – с рынка уйдут только недобросовестные компании, торговавшие диагностическими картами без прохождения самого техосмотра. По примерным подсчетам такая «черная» деятельность занимала около 30 процентов рынка ТО. Такие «торгаши» сразу отсеются, они не будут вкладываться финансово в эти новые требования. Добросовестным пунктам первое время, конечно, будет дополнительная нагрузка – им придется увеличивать рабочий день и количество технических экспертов, - прокомментировала Елена Яковлева, директор одного из хабаровских пунктов техосмотра.Новые процедурыДействительно, по новым требованиям, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года, нельзя будет получить диагностическую карту формально. Автомобиль должен быть сфотографирован два раза – при въезде на пункт ТО и при выезде. В углу фотографии мало того, что будет определяться дата, так еще и автоматически высветятся координаты пункта ТО, где проходит диагностика. Все данные также автоматически отправляются в систему ЕАИСТО. Поэтому прошедшим аккредитацию компаниям ничего не нужно будет дополнительно заполнять – у системы будут все сведения: геолокация, количество сотрудников, пропускная способность станции и прочие метки. Установлен и временной интервал на легковой автомобиль – 30 минут.Стоимость техосмотра определяется комитетом по ценам и тарифам краевого правительства. Сейчас для легкового автомобиля стоимость ТО установлена на уровне 528 рублей, но эксперты не исключают, что она будет пересмотрена из-за введения новых требований.Сейчас автостраховщиками активно обсуждается вопрос отвязки диагностической карты от ОСАГО.- Эта инициатива обсуждается еще с 2016 года. Скорее всего, это следующий этап реформы, так как все уже поняли, что связки «техосмотр – страхование» быть не должно. Отдельно должно быть ОСАГО, отдельно техосмотр. Как только произойдет отвязка, так сразу начнется контроль на дороге. Штрафы за отсутствие техосмотра начнут выписывать с 1 марта 2022 года, но если произойдет отвязка ТО от ОСАГО, то может быть и раньше начнут штрафовать. Скорее всего, увеличат и размер штрафа – до пяти тысяч рублей. Не думаю, что кто-то захочет платить такие деньги за отсутствие техосмотра, - резюмирует эксперт.А что с отдаленными районами?Сейчас в Хабаровском крае 7 районов, где нет пунктов ТО от слова совсем. Что делать автомобилистам в отдаленных населенных пунктах? Ездить за сотни километров, чтобы получить заветную диагностическую карту? Это проблемой уже озаботились на краевом уровне. Минтранс сейчас готовит проект мобильных пунктов техосмотра (по аналогии с мобильными прививочными пунктами минздрава, поездом «Матвей Мудров» или теплоходом «Здоровье»). То есть, приезжает такой мобильный пункт ТО в район, автомобилисты заранее записываются на техосмотр, за полчаса его проходят и получают диагностическую карту. Ездить за тридевять земель не нужно. Но пока этот проект в стадии разработки.