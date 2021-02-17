Михаил Дегтярев как руководитель Хабаровского края с первого дня заявлял, что главное богатство региона - это люди. Поэтому в правительстве социальная политика сейчас является одним из приоритетных направлений работы.Именно в людей, без которых любая, даже самая богатая территория, ничего не стоит, неоднократно призывал инвестировать, используя механизм социальных выплат, нынешний глава Хабаровского края. По его словам, только вкладываясь в людей, можно обеспечить Хабаровскому краю потенциал развития, сделав его главной точкой роста в Дальневосточном федеральном округе.Кстати, с жизнью обычных людей Михаил Дегтярев знаком не понаслышке. Глава региона побывал, наверное, во всех отдаленных районах края, где общался с местными жителями, получая информацию о бедах и проблемах напрямую, минуя чиновников. Это позволило Дегтяреву быть в курсе запросов населения и вовремя и гибко реагировать на них с помощью механизмов социальной поддержки.Как доложил президенту России Михаил Дегтярев, сделано им немало. Всего за полгода работы в новой должности Дегтярев инициировал индексацию всех краевых социальных пособий и снижение транспортного налога. В частности с 1 января этого года все социальные пособия были проиндексированы на 4%. Причем сделано это было впервые за несколько лет.По поручению врио губернатора Хабаровского края была продлена и программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов, куда зачастую можно добраться только по воздуху.Кроме того, вдвое были снижены расценки на перевозку самолетами скоропортящихся продуктов. Это очень важно для таких отдаленных поселков как Охотск. Как только заканчивается навигация, а она в тех местах очень короткая, цены в магазинах становятся просто космическими. Так, килограмм помидоров может стоить несколько тысяч рублей, и все из-за того, что доставляют их самолетами.Удалось сдвинуть с места и решение проблемы обманутых дольщиков. Было достигнуто соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков. Начаты выплаты пострадавшим, дома которых не могут быть достроены. А стройки, где дома в высокой степени готовности, будут продолжены.- У нас две тысячи таких семей, - рассказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами. Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 миллиарда рублей уже есть. Из них 411 миллионов - это краевые средства, софинансирование. По всем 11 объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. План сверстан, деньги есть.Что касается программ расселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, то она и вовсе будет завершена на три года раньше, чем планировалось, то есть не в 2025, а в 2022 году. Расселения ждут более трех тысяч человек.