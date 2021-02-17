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Общество

Дебошир сорвал кафель с пола и кидался осколками в камеру в отделении полиции Хабаровска

Парень был пьян и не реагировал на полицейских
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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