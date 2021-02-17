Дебошир сорвал кафель с пола и кидался осколками в камеру в отделении полиции Хабаровска

На ж/д вокзале в Хабаровске полицейские приметили парня, который вел себя подозрительно. Внешние признаки говорили о том, что Олег (имя изменено - прим. ред.) пьян. Парню предложили пройти в дежурную часть для составления протокола.Но Олег оказался не из простых. Он стал сопротивляться и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Тогда парня водворили в комнату для административно-задержанных.Заключение только подлило масла в огонь и Олег разозлился. Взбешенный парень сорвал с пола кафельную плитку и стал кидать в камеру видеонаблюдения, которая висела на потолке. В итоге Олег повредил технику.- Пьяный был, не отдавал себе отчет, - позже сказал Олег.Транспортная полиция организовала проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание - до пяти лет колонии.