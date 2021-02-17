Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Одной из основных моментов встречи стала инициатива по запуску на территории края федерального проекта по сохранению Амура.Экологический аспект проекта - минимизировать опасность паводков и создать условия для воспроизводства рыбы. Сейчас в наиболее паводкоопасных местах края идет работа по созданию необходимых гидрозащитных сооружений. Дамбы в Хабаровске и Комсомольске должны помочь избежать колоссального материального ущерба от наводнения и обезопасить жизнь и здоровье жителей края.Федеральный проект «Сохранение реки Амур» создан по аналогии с успешно реализуемыми в других субъектах РФ - «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал». Кроме этого, проект должен стать международным – бассейн Амура пролегает и на территории Китая, где также располагаются промышленные источники загрязнения реки.Особое внимание планируется уделить восстановлению популяции лососевых – из-за неконтролируемой добычи в обеих странах, этот вид рыб значительно сократился. Браконьеры не гнушаются использовать варварские методы, к примеру, ловлю плавными сетями. По данным краевой полиции, только за 2019 год правоохранители изъяли несколько десятков километров таких орудий лова. Несмотря на ежегодный выпуск в водоемы мальков лососевых, браконьерский промысел может спровоцировать полноценную экологическую катастрофу.В рамках реализации нацпроекта продолжится работа и по очистке рек и озер от мусора. У общественников и волонтеров края имеется огромный опыт в этом. В 2020 году в акциях по уборке берегов от мусора приняло участие свыше двух тысяч человек. Им удалось очистить от отходов 58 километров береговой полосы. В планах на текущий год – очистить от бытового мусора и древесного хлама 65 км берегов водных объектов.