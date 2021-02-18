Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 18 февраля 2021 года

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. Однако уровень заболеваемрости в регионе стабильно и поступательно снижается. За последние сутки в Хабаровском крае ковид диагностировали 127 жителям. Выздоровевших за минувший день - 173 человека. К сожалению, за последние сутки от коронавируса скончались два человека в нашем крае. Еще 10 пациентов лежат в больнице, под аппаратами искусственного вентилирования легких, они сейчас в тяжелом состоянии. Однако медики делают все возможное, чтобы облегчить течение болезни и пациенты скорее выздоровели.

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, из 1184 ковидных коек в крае свободно 332 штуки. В общем количестве за время пандемии в регионе ковид диагностировали 47876 жителям. Справились с инфекцией 44379 человек. От вируса умерли 273 жителя региона.

В цифрах ситуация с заболеваемостью по районам следующая: за сутки в краевой столице зарегистрировано 69 новых случаев заболевания.

В Городе юности заболели шесть человек, в Хабаровском районе - четыре, а в Комсомольском - девять. В районе имени Лазо заболели семь человек, в Вяземском - пять. Солнечный район – зарегистрировал восемь новых случаев заболевания, Совгаванский и Аяно-Майский - по четыре. В Нанайском районе зарегистрированы два случая заболевания, и в Ванинском районе - один.

Что касается массовой вакцинации населения, то на данное время в регионе прививку оставили более 21 тысячи жителей. Вакцинация проходит в крае в 39 пунктах 33 медицинских учреждений. Работают также мобильные бригады, которые выезжают на вакцинацию в коллективы.

Напоминаем, вакцинация носит рекомендательно-добровольный характер, однако для формирования коллективного иммунитета в Хабаровском крае, прививку нужно поставить 700 тысячам жителей, тогда справиться с инфекцией будет гораздо проще.

В крае продолжает действовать масочный режим. Будьте здоровы!