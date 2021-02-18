«Комсомольск-на-Амуре - промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных»: Владимир Путин - Михаилу Дегтяреву

Глава страны пообещал лично рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести» Фото: Правительство Хабаровского края

Во время своей рабочей поездки в Москву Михаил Дегтярев встретился с президентом страны и обсудил важнейшие для Хабаровского края и его жителей вопросы. В частности стороны поговорили о текущей ситуации в регионе и о проектах, которые призваны улучшить качество жизни в крае.

Для Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, эта встреча стала возможностью рассказать президенту о том, что волнует жителей края, о тех проблемах, которые требуют вмешательства краевых и федеральных властей.

Большое внимание на встрече Михаил Дегтярев уделил Комсомольску-на-Амуре, так как немалый пласт проблем в регионе исходит оттуда. Дело в том, что в городе идет процесс реализации долгосрочного плана по развитию социально-экономической сферы жизни, на это идет как краевое, так и федеральное финансирование, но в ряде некоторых проектов строительства возникли проблемы, их и поднял Михаил Дегтярев на встрече с главой страны.

Врио губернатора края взялся лично контролировать проблемные стройки Центра сложнокоординационных видов спорта, детского больничного комплекса и стадиона «Авангард», так как разрешить трудности на этих объектах не удалось местным властям. Как видно, после того, как врио губернатора края вмешался в эти проблемы - стройки вновь ожили.

Так, на некоторых стройках Михаил Дегтярев распорядился сменить подрядчика. Но по другим объектам необходимо оперативно подключить профильные федеральные министерства для решения проблем.

Еще один волнующий жителей Города юности вопрос поднял на встрече с Владимиром Путиным Михаил Дегтярев - присвоение Комсомольску звания «Город трудовой доблести».

Этот статус президент России ввел в прошлом году, тогда мэрия Комсомольска сразу же подала заявку о присвоении Городу юности данного почетного звания, однако в списках на присвоение города не оказалось. Об этом врио губернатора узнал от судостроительного завода, когда приезжал в Комсомольск в начале своей службы в крае. Тогда Михаил Дегтярев взял этот вопрос на личный контроль, теперь он вынес его на обсуждение с президентом. Владимир Путин пообещал вопрос рассмотреть.

Безусловно, проблемы на местах есть всегда и везде, и важно решать их по мере максимальных сил и возможностей. Михаил Дегтярев своим визитом в Москву и во время личной беседы с президентом еще раз показал, что вопросы развития края и повышение качества жизни населения региона для него в приоритете.