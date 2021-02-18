Более 130 большегрузных автомобилей вызволили из снежного плена спасатели в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сигнал о том, что у поселка Вяземский в Хабаровском крае творится что-то нереальное, поступил в службу спасения вечером 17 февраля. По словам очевидцев, на 156 километре трассы «Уссури» Хабаровск - Владивосток встали более 130 большегрузных автомобилей.

Мешали грузовикам продолжить путь сильный снег и снежный накат, причиной которых стал мощнейший циклон, пришедший с берегов Японского моря и накрывший регион 16 и 17 февраля. В течение двух дней он обильно посыпал Хабаровский край снегом, особенно досталось восточным районам - Советско-Гаванскому и Ванинскому, но и на юге пришлось несладко.

Более 130 большегрузных автомобилей вызволили из снежного плена спасатели в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте происшествия уже работали сотрудники ГИБДД и дорожные службы района, пытаясь «растащить» затор, но своими силами они явно не справлялись. К скоплению машин выдвинулись военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС, специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра и опергруппа из Главного регионального управления МЧС.

Спасатели привезли с собой на трале бульдозер, также для застрявших на трассе водителей захватили вахтовки и мобильный пункт обогрева, где можно было согреться, поесть, выпить чаю и переждать непогоду.

Уже темнело, что не помешало спасателям приняться за работу. Тяжелая техника расчищала дорогу, затем растаскивала грузовики, стоящие слишком плотно.

Более 130 большегрузных автомобилей вызволили из снежного плена спасатели в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- К полуночи 17 февраля скопление автомобильного транспорта на 156 километре трассы Хабаровск - Владивосток было ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Движение транспорта на данном участке было возобновлено.

Для того чтобы предотвратить возможный затор, спасателям пришлось дежурить всю ночь. Тем, кто не мог заехать на горку, оказывали помощь, так что больше чрезвычайных ситуаций там не возникало. Только утром и военные, и гражданские спасатели отправились восвояси.