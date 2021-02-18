Михаил Дегтярев приехал в Совгавань, где действует режим ЧС

Михаил Дегтярев выехал в пострадавшие районы, чтобы лично ознакомиться с ситуацией Фото: Правительство Хабаровского края

Едва вернувшись из Москвы, где прошла встреча с президентом, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края поехал в Советскую Гавань. Напомним, в Ванинском, Советско-Гаванском, Нанайском и Комсомольском районах распоряжением главы региона введен режим ЧС межмуниципального характера из-за разгулявшейся накануне стихии.

Дегтярев провел заседание краевой комиссии по ЧС прямо на месте событий. Перед заседанием глава региона лично осмотрел разрушенные шквалистым ветром объекты социального назначения, школы, детсады, жилые дома. Во время совещания он поставил перед профильными ведомствами краевого и местного уровня в максимально сжатые сроки оказать помощь всем пострадавшим от стихии.

- Нужно восстанавливать срочно кровли, учебный процесс не должен пострадать. И, конечно, поможем людям, у которых кровли повреждены, - подчеркнул глава края. - В многоквартирных домах, частных - по-разному. В любом случае своих не бросим. Это стихия. С ней только всем миром бороться.

Михаил Дегтярев выразил благодарность МЧС за оперативное предупреждение о надвигающемся циклоне и отметил, что, зная о предстоящей непогоде, восемь районов края не ввели заблаговременно режим повышенной готовности. Глава края пообещал, что по этому поводу будет проведен разбор и, возможно, приняты кадровые решения.

Пока еще без электроснабжения остаются жилые дома в пяти селах Нанайского района, в селах Селихино (Комсомольский район) и Хальгасо (Солнечный район), в Совгавани, Ванино и поселке Октябрьский (Ванинский район). Как уточнили в краевом комитете по гражданской защите, энергетики в Хабаровском крае вторые сутки в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение. Задействованы 28 бригад электриков, 22 единицы техники. В нескольких районах повреждены, а где-то и полностью сорваны кровли со зданий – штормовой ветер просто разметал их по окрестным дворам. Нужно отремонтировать 45 строений в Советско-Гаванском, Ванинском и Нанайском районах.

Дарий Тюрин, и.о. зам председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ, отметил, что если в районе есть подрядчики, способные качественно и быстро выполнить такие работы, то восстановлением будут заниматься они. Если же таких компаний нет, то министерство ЖКХ края предоставит пул компаний.

- Поможем всем, что потребуется. Сейчас большая ответственность лежит на главах муниципальных образований – не затягивать эту работу, сообщать, где требуется содействие краевого правительства. Я лично проконтролирую, как будут ликвидировать последствия циклона, - подытожил заседание КЧС Михаил Дегтярев.