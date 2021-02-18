Десятки грузовиков вывозят снег с дорог Хабаровска

На полигон в районе Павла Морозова вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровск постепенно очищают от снега, выпавшего во время циклона 16 и 17 февраля. Работа идет в два этапа – сперва очищают дороги и формируют на обочинах снежные валы, затем коммунальные службы на спецмашинах вывозят его на специальные полигоны.

На полигон в районе Павла Морозова вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска Фото: Петр МОЛОТОВ

- В Хабаровске определены два полигона для складирования – на Павла Морозова 30а и в районе онкологического центра. МУПы вывозят туда убранный снег в течение дня, - сказал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

На полигон в районе Павла Морозова вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска Фото: Петр МОЛОТОВ

Полигон по улице Павла Морозова расположился между краевым центром хоккея и горнолыжной базой «Дерсу». На огромную территорию привозят снег со всего города, в основном с южной и центральной части. Десятки КАМАЗов сгружают здесь тонны собранного с улиц Хабаровска снега. На полигоне работают бульдозеры – они оперативно разравнивают привезенные кучи.

На полигон в районе Павла Морозова вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска Фото: Петр МОЛОТОВ

- Я работаю на полигоне уже не первый год. Каждую зиму случается какой-нибудь обильный снегопад, и мы в эти дни работаем в авральном режиме. Могу сказать, что в этом году непогода так себе, в декабре 2014 выпало раза в три больше снега, - рассказал бульдозерист.

На полигон в районе Павла Морозова вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска Фото: Петр МОЛОТОВ

Ходить по полигону – то еще удовольствие. Снег, привезенный сюда в начале зимы, уже изрядно подтаял и стал черным из-за примесей грязи и реагентов. Рядом со снежной свалкой располагается овраг, а за ним – частные дома. Владельцы участков явно не в восторге от такого соседства.

По данным мэрии, в ночь на 18 февраля в снегоуборке была задействована 51 спецмашина. Техника работала на бульварах, улицах Шевченко, Айвазовского, Пионерской, Выборгской, Станционной, Демьяна Бедного и других. За прошедшие сутки с хабаровских магистралей убрано 993 кубометра снега, на автотрассы высыпано 367 тонн противогололедных средств.