В мэрии Биробиджана прошли следственные действия

Александр Головатый. Фото: мэрия Биробиджана

Сегодня, 18 февраля, в мэрии Биробиджана Еврейской автономной области прошли обыски. Эту информацию подтвердил мэр Александр Головатый.

- Мэрия работает в штатном режиме, хотя в здании администрации сегодня прошли следственные действия. Официальных обвинений никому предъявлено не было, хотя нам известно о возбуждении дела. Мэрия активно сотрудничает со следователями, - сказал Александр Головатый.

Александр Головатый родился 31 мая 1984 года в Облучье. После школы, в 2001 году поступил в Биробиджанский промышленный техникум на специальность экономиста-бухгалтера.

В 2004 году вернулся в Облучье, где работал главным специалистом по вопросам экономики в муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В 2006 году устроился в локомотивное депо Облучья. В этом же году Александр Головатый поступил в Тихоокеанский госуниверситет в Хабаровске на специальность «Финансы и кредит».

С 2007-2012 устроился на работу в администрацию Облученского района, где прошел путь от главного специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела до первого заместителя главы администрации.

С 2013 по апрель 2019 года возглавлял администрацию Облучья. 5 апреля 2019 года, на внеочередном заседании городской думы Биробиджана, был избран мэром города, получив большинство голосов депутатов. За его кандидатуру отдали голоса 13 человек. 10 апреля официально вступил в должность мэра города.

Женат, воспитывает сына.