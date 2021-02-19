Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 19 февраля 2021 года

Уровень заболеваемости в крае постепенно снижается, однако масочный режим продолжает действовать Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Но число заболевших каждый день снижается. За минувшие 24 часа в регионе заболевание выявили у 121 человека. Выздоровевших на два человека больше, чем сутками ранее - 175 человек справились с инфекцией.

Однако от ковида все ещё умирают люди, за сутки в крае зарегистрировано ещё два летальных исхода.

Еще 11 пациентов лежат в больнице, под аппаратами искусственного вентилирования легких, 20 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии. Врачи стараются сделать все, чтобы люди шли на поправку.

По информации краевого минздрава, в регионе развернуто из 1184 ковидные койки, свободными из них остаются 392 штуки.

Нарастающим итогом за пандемию в крае ковидом заболели 47997 человек. Побороли вирус - 44554 жителя края. Количество смертей от ковида достигло 275 человек.

Что касается разбивки заболеваемости по районам, то ситуация следующая: в Хабаровске за прошлые сутки ковид выявили у 43 человек. В Комсомольске-на-Амуре - у 29. В Хабаровском районе пять новых случаев, а в Комсомольском - два.

В районе имени Лазо заболели четыре человека, а в Вяземском - один. Солнечный район - два новых случая, Совгаванский район - 10 заболевших за сутки. В Тугуро-Чумиканском районе зафиксировано два случая заболевания, и в Ванинском районе заболели 13 человек.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В регионе уже привились больше 21 тысячи жителей и кампания продолжается.

Поставить прививку можно в 39 пунктах вакцинации, которые расположены в медучреждениях края. В коллективы края может выезжать мобильная бригада вакцинации. Прививка носит добровольный характер.

В крае продолжает действовать масочный режим. Берегите себя и своих близких!