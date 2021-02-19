Сотрудница псевдомедицинского центра в Хабаровске придумывала пациентам страшные болезни и убеждала вылечиться в долг

За время своей работы девушка в составе ОПГ успела обслужить 35 клиентов и обобрать их на 3,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки обвиняемых, еще больше пострадавших и ущерб в миллионы рублей – это дело о псевдомедицинском центре, который работал в Хабаровском крае и Амурской области. Сотрудники без медицинского образования, но с навыками психологического манипулирования находили у клиентов страшные заболевания. Обремененный ужасным знанием человек соглашался на все, чтобы отогнать от себя смерть.

В центр людей заманивали старым как мир приемом. Специалисты обзванивали людей и приглашали на бесплатное обследование на инновационном медицинском оборудовании. Выбор сотрудников центра в основном падал на доверчивых пенсионеров. На приеме асспрашивали у них о хронических заболеваниях и получали картину, которая позволяла «раскрутить» пациента на большие деньги.

Марина (имя изменено – прим. ред.) устроилась в хабаровский центр менеджером. Прошла обучение и стала мастерски внушать клиентам страх и надежду на избавление. В обязанности менеджера входил первичный осмотр пациентов. Марина находила у пациентов язвы, проблемы с кишечником и почками, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни, которые требуют оперативного лечения именно в этой клинике.

Клиентам обещали исцеление, говорили, что избавят от хронических заболеваний по уникальной методике с использованием передовых технологий и дорогостоящего импортного оборудования. Понятно, что болезней либо не существовало вовсе, либо их серьезно приукрашивали, а никаких инновационных приборов не было. Однако это не мешало Марине выставлять растерянным клиентам счета на десятки и сотни тысяч рублей. Нет денег? В клинике можно было оформить кредит на лечение.

За время своей работы Марина в составе ОПГ успела обслужить 35 клиентов и обобрать их на 3,5 миллиона рублей. После того, как сеть псевдоцентров «накрыли» силовики, девушка попала под уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал подсудимую виновной и назначил ей 4,6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - прокомментировала Ирина Щеголева, начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю.

Остальные члены ОПГ псевдомедицинского центра ждут приговоров.