Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 20 февраля 2021 года

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае отмечается снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев. Выздоровевших зафиксировано 174 человека. К сожалению, в крае еще один человек скончался от вируса.

- В тяжелом состоянии сейчас находится 20 пациентов, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - 11 человек подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких.

За сутки в Хабаровске выявлено 72 случая заболевания, в Городе юности заболели 18 человек, в Хабаровском районе - 17, а в Комсомольском районе - один. В Солнечном и Николаевском районах зафиксировано тоже по одному случаю заболевания.

Общим итогом в крае ковид диагностировали 48112 людям. Выздоровевших, в общем, за пандемию 44728 человек. На данное время на лечении находятся 3108 пациентов, из них 776 лечатся в больнице, а 2332 - на дому.

Свободных ковидных коек в крае 186 из 962.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Поставить прививку можно в медицинском учреждении края. Напомним, прививка носит добровольный характер.