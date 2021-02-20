Михаил Дегтярев посетил Комсомольский нефтеперерабатывающий завод Фото: Правительство Хабаровского края

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод - один из лидеров региона в производстве высококачественных нефтепродуктов и поставке их на рынок Хабаровского края. Топливо - кровь экономики, без качественного бензина бессмысленно говорить о каком-то развитии. Поэтому неудивительно, что предприятие стояло одним из первых в списке на посещение Михаилом Дегтяревым во время его визита в Город юности.

На нефтеперерабатывающем заводе врио губернатора встретился с Александром Романовым, вице-президентом ПАО «НК «Роснефть» по нефтепереработке и нефтехимии. За несколько месяцев этого года завод увеличил производство автобензинов почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После встречи с руководством Михаил Дегтярев ознакомился с ходом реализации очень важного для региона проекта по строительству комплекса гидрокрекинга. Когда его введут в строй, это позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта «Евро-5», а также авиационный керосин.

Строительство комплекса гидрокрекинга - этап масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации производства завода, отмечают на предприятии. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 миллиона тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.

- Комсомольский НПЗ играет важную роль в обеспечении Хабаровского края моторным топливом. Компания «Роснефть» внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации на розничном рынке региона, обеспечив край дополнительными объемами бензина, - отметил врио губернатора. - Нас проинформировали, что на сегодняшний день поставки топлива ведутся в соответствии с графиком и условиями договоров как по железной дороге, так и автомобильным транспортом.

Стоит отметить, что Михаил Дегтярев имеет достаточно личных связей, чтобы обеспечить поддержку региона на федеральном уровне. Для него не проблема выйти на диалог с крупными вертикально интегрированными структурами, просто позвонив первым лицам. Это выгодно отличает его от других руководителей регионов.

По мнению экспертов, при преодолении возникшего топливного кризиса глава региона снова продемонстрировал системный подход. Ему было мало просто ликвидировать дефицит, теперь он выстраивает работу так, чтобы такое негативное развитие событий в принципе не могло повториться.