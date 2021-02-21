Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 21 февраля 2021 года Фото: Борис КОКУРИН

Как отмечают в краевом минздраве число ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 начинает постепенно снижаться. Если в позапрошлые сутки врачи нашли коронавирус нового типа у 115 пациентов, то в прошлые – у 111 человек.

Так же по данным региональных медиков 172 человека выздоровели и больше в лечении не нуждаются. Показатель тестирования населения на 100 тысяч человек составил - 205.6. Тем не менее в больницах 20 пациентов в тяжелом состоянии. За их жизни сейчас борются специалисты.

Так же 10 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, за последние сутки был зарегистрирован один летальный исход. Несмотря на все усилия врачей жизнь человеку сохранить не удалось.

- Сейчас в Хабаровском крае развернуто 962 койки. Количество свободных коек- 202,- отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – Из них в Хабаровске развернуто 527 коек, свободно 93.

Если брать статистику с начала пандемии, то всего в регионе было зарегистрировано 48 223 случая заражения COVID-19. 44 900 человек выздоровели, 3046 пациентов находятся на лечении. Стационарно получают медицинскую помощь 760 человек, на амбулаторном режиме – 2286 зараженных коронавирусом. 277 человек умерли.

В минздраве напоминают, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры призванные снизить риск заражения коронавирусом. Ношение масок в местах массового скопления людей – театрах, спортивных состязаниях, автобусах, магазинах является обязательным.

Та же людям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в полтора – два метра, протирать руки антисептиками, а после возвращения домой тщательно мыть их с мылом. Помимо прочего сейчас в регионе идет прививочная компания. Вакцины от COVID-19 в Хабаровском крае достаточно.