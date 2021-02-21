Начнем сразу с самого интересного и ожидаемого – праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Хабаровске и некоторых других дальневосточных городах ровно в 21:00 по местному времени.Артиллерийские орудия и салютные установки в краевом центре будут установлены на набережной Амура, так что видно будет издалека. Кроме того, как сообщают в правительстве региона в праздники для жителей, края пройдет множество интересных событий.- В преддверии 23 февраля концертные организации, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры подготовили разные события, - рассказали в минкульте региона. - Узнать подробнее о них можно на сайтах учреждений.Накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля, в Хабаровске, в музее имени Гродекова состоится очередная лекция из цикла «Живая история». На этот раз речь пойдет о Маньчжурской операции. А школьники смогут принять участие в самой настоящей командной военно-спортивной игре «Зарница». Причем в очень необычном месте.- События будут разворачиваться на базе музея Восточного округа, - рассказали в музее. - Во время игры экскурсанты побывают внутри танка Т-34, сразятся в рукопашном бою и узнают с чего начинается новый день в армии, а также получат возможность подержать в руках оружие времен Великой отечественной войны.В праздники деревня ездовых собак Хаси-Бури продолжает свою работу по программе «Хвостатый взвод». У ребят есть возможность пройти курс молодого бойца. Во время поездки в деревню они преодолеют полосу препятствий, постреляют из пневматической винтовки, прокатятся на собачьей упряжке из двух собак.А 23 февраля в Краевом дворце дружбы «Русь» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества. Начало в 15:00.