"Стояла на снегу в одних носочках": в интернате на Сахалине избили девочку и выбросили ее на мороз

Врачам окровавленную девочку привезла местная жительница Фото: Александр БОЙКО

"Ребенка оставили одного на морозе"

Зверская расправа воспитанниц из интерната над одноклассницей в небольшом сахалинском поселке стала достоянием общественности. Окровавленную девочку, стоявшую на снегу в одних носках, нашла местная жительница, которая ехала мимо на автомобиле. Татьяна потом рассказала журналистам, что в этот момент ей стало по-настоящему страшно:

- 15-летняя школьница стояла прямо на снегу, в одних носках и футболке, и это в мороз! Ее лицо было в крови, на руках ссадины. Кто мог сотворить такое?, -рассказывала женщина журналистам местных СМИ.

Все это происходило около школы-интерната "Радуга" в поселке Смирных. Спасительница тут же решила отвезти девочку в больницу на своем автомобиле. По дороге та рассказала ей, как оказалась в тяжелой ситуации. Как написала затем женщина в социальных сетях, по словам девочки однокашницы били ее ногами, повалили на пол, несколько ударов пришлось по лицу. Потом же подростка просто выкинули на мороз. Получается, что в поселковом интернате стали устанавливать свои порядки настоящие "пацанки", а воспитатели и не заметили проблему? Более того, по словам очевидцев, еще до прибытия полиции в больницу заявились воспитатели интерната и попытались забрать девушку обратно, но врачи пациентку не отдали – слишком серьезные травмы.

В самом заведении историю комментировать не стали- на звонок по дежурному телефону ответила сотрудница, которая заявила, что в школе следят за порядком, а комментариев не дают. На сайте интерната много информации, посвященной патриотическому воспитанию обучающихся здесь ребят. Впрочем, психологи утверждают, что далеко не всегда взрослые способны повлиять на формирование взаимоотношений внутри группы детей или подростков.

- Создание враждующих группировок, назначение человека на роль изгоя - типичные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в детском коллективе. Конечно, правоохранителям обязательно нужно разобраться, почему подобная ситуация стала возможной. Кто-то не уследил? В праздничные дни воспитателям было не до детей? В любом случае, на мой взгляд хорошо, что ситуация вышла в общественное поле и ее не удастся замолчать, - делится своим мнением детский психолог Татьяна Селиверстова.

Разберутся следователи

Эта история достаточно быстро распространилась через СМИ и социальные сети по всему острову и заинтересовала следственный комитет Сахалинской области.

- По сообщению, опубликованному в одном из средств массовой информации, о доставлении гражданами от ворот дома-интерната, расположенного в Смирныховском районе, в медицинское учреждение 15-летней девушки без обуви и с видимыми телесными повреждениями, организовано проведение проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Следователи должны будут установить все обстоятельства случившегося, а также выяснить, насколько тяжелые травмы получила избитая девушка. Сотрудники управления уверяют, что займутся проверкой воспитателей дома-интерната, действиям или бездействию которых будет дана соответствующая оценка.

Занялись этим делом и в районной прокуратуре.

- Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ «Школа-Интернат Радуга» телесных повреждений. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в том числе надлежащему исполнению обязанностей уполномоченными лицами указанного учреждения, допустившими данное происшествие, а также самовольный уход воспитанницы, - отметили в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования - обещают в ведомстве. Кроме того, прокуроры взяли на контроль проведение правоохранительными органами процессуальной проверки.