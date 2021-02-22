Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 22 февраля 2021 года

В крае продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Петр МОЛОТОВ

Распространение коронавирусной инфекции в Хабаровском крае значительно снизилось. За прошедшие сутки выявлено 103 случая, в то время как позавчера было 11 случаев заболевания. К сожалению, как и 20 февраля за прошедшие сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

Всего за время с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 48 426 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших 278, 45069 человек полностью вылечились.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 962 койки. Свободно - 202. На лечении находятся 20 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3046 человек. В том числе 760 - стационарно, 2286 - амбулаторно.