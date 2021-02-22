В центре Хабаровска недалеко от развязки по улице Запарина, загорелась трансформаторная подстанция. Это произошло сегодня, 22 февраля, около 11.00.- Вывоз на пульт пожарной охраны поступил в 11.01. На место выехало 2 пожарных расчета в составе 8 человек. В 11.37 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Пожар можно было ликвидировать и быстрее, но требовалось отключение электроэнергии. Пожарным пришлось ждать энергетиков, чтобы обесточить объект и сделать его безопасным для тушения.