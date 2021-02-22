Около часа ночи 22 февраля, в селе Сергеевка Хабаровского района загорелся частный дом на двух хозяев. В результате пожара в первой половине дома пострадала семья, погиб несовершеннолетний ребенок.- Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 01.18. К месту выехали пожарные расчеты 88 краевой пожарной части. Прибывшие пожарные увидели, что горит одна половина дома. Огонь удалось остановить к 01.48, а к 03.58 полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, полностью сгорела одна из квартир, а также пострадала крыша над второй половиной дома, - пояснили в ГУ МЧС по краю.По словам хозяев, они проснулись от дыма. Огонь возник в одной из пристроек и стал быстро распространяться остальным строениям. В доме находились пятеро членов семьи. Мать с отцом успели спасти через окно двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения. Мужчина пытался найти сына, который находился в комнате ближе к очагу огня, но ему это не удалось из-за сильного дыма и огня. К сожалению, мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни. Девочек отвезли в больницу с признаками отравления угарным газом. Двое соседей из второй квартиры самостоятельно покинули зону пожара.Сейчас на месте ЧП работают следователи, специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории. По поручению краевой прокуратуры организована проверка.