На электронную почту восьми хабаровских школ сегодня утром, 22 февраля, поступили сообщения об угрозе минирования. Однако злоумышленники не учли, что сегодня – выходной и детишки в школу не пошли.Управление образование Хабаровска распространило сегодня информацию, что по состоянию на 11.30 эвакуировано свыше трех тысяч учеников и 223 сотрудника образовательных учреждений, дети отправлены по домам.- Сегодня выходной, никто не учится. Действительно, пришло сообщение о минировании на почту с утра. Но эвакуировать некого, школа закрыта, остались лишь одни дежурные, - сообщили в школе №29.Похожая ситуация и в лицее «Открытие» - ближайший учебный день – среда, 24 февраля.В пресс-службе краевого УМВД заявили, что сегодня выходной и информацией о минировании не располагают.