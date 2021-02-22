Современным трендам следуют сотрудники мэрии и руководители комитетов по управлению районами в Хабаровске. Ежедневно должностные лица публикуют отчеты работы коммунальных служб по уборке улиц от снега.- Управляющие организации Индустриального района продолжают работы по уборке снега. Особое внимание уделяется тротуарам, подходам к подъездам и контейнерным площадкам. Также подрядные организации комитета по управлению районом продолжают расчищать улицы частного сектора, - сообщают представители Индустриального района в своем инстаграм-аккаунте.Практически синхронно в других аккаунтах городских районов появляется похожая информация. Перед подписчиками отчитываются представители Железнодорожного, Центрального, Кировского и Краснофлотского районов. На примере конкретных улиц и дворов чиновники показывают горожанам, что работа по ликвидации последствий снежного циклона 16 и 17 февраля не останавливается.В комментариях к публикациям многие горожане высказывают свои пожелания по расчистке отдельных улиц и территорий. Критику местные власти оперативно берут на карандаш и обещают разобраться в самое ближайшее время.Следует цифровому тренду и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. На его инстаграм-аккаунт подписалось уже почти 17 тысяч человек. Градоначальник регулярно отчитывается перед подписчиками о проделанной работе. К примеру, сегодня, 22 февраля, несмотря на выходной день, мэр проинспектировал ход очистки центральных улиц Хабаровска от снега. О чем незамедлительно поделился со своими подписчиками, выложив соответствующую «сторис».