Каким хотят видеть своего главу жители нашего края? Совершенно точно отзывчивым, понимающим, сопереживающим и грамотным. Имеющим рациональное мнение по волнующим население вопросам, быстро реагирующим на зов и просьбы жителей, видящим проблемы и стремящимся их решить, как можно скорее. То есть - неравнодушным. Михаил Дегтярев - человек из народа, он сын обычных людей, без заоблачных богатств и связей. Свою политическую карьеру он выстроил сам, проходя через все тернии и препятствия, проживая и понимая даже самые маленькие проблемы жителей.Михаил Дегтярев вступил на пост главы Хабаровского края в тяжёлое время - когда в стране в разгаре была пандемия новой коронавирусной инфекции. В кризисе врио губернатора показал себя достойным образом, бросив огромные силы на модернизацию главнейшей для всех сферы жизни - здравоохранение.Работники медицины, причастные к борьбе с вирусом, стали получать по распоряжению Михаила Дегтярева дополнительные выплаты с первого ноября прошлого года. С ноября по декабрь 2020 года выплачено 139,8 миллиона рублей. В первом квартале текущего года на эти цели выделено почти 210 миллионов из резервного фонда края.Не остались без внимания главы региона и студенты, которые работают в «красной зоне». Они получают дополнительно по семь тысяч рублей.В Хабаровском крае продолжается кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. На сегодня в регионе прививку поставили уже более 23 тысяч жителей. Из них второй этап вакцинации прошли свыше шести тысяч человек. Помимо медицинских организаций прививку можно поставить в «Уголках здоровья», которые базируются в Хабаровске в офисе Сбербанка на улице Пушкина и в ТЦ Brosko Mall.В октябре прошлого года Михаил Дегтярев распорядился запустить «Горячую линию» по коронавирусу. Обратились за информацией на нее уже почти 30 тысяч жителей. Причем, звонки поступали в том числе и с жалобами и предложениями, которые правительство края оперативно отработало.Быть ближе к народу - с такой установкой глава региона объезжал больницы и ковидные госпитали края, разговаривал с работниками медучреждений, с пациентами, выяснял, что нужно для борьбы с вирусом, для улучшения условий содержания. Кроме того, благодаря координированию взаимодействия с руководителями предприятий, в крае удалось увеличить объемы производства лекарств и медицинских материалов.За полгода работы глава региона выстроил четкую стратегию по решению проблем в области здравоохранения и выводу ее из кризиса. А проблем за последние годы накопилось много. В частности, к модернизации сферы здравоохранения начали привлекаться государство и частные партнеры.Например, в рамках государственно-частного партнерства глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров ГК «МедИнвестГрупп». В планах развитие в крае высокотехнологичной онкологической помощи для всего Дальнего Востока. В краевой столице и в Городе юности планируется построить клинико-диагностические онкоцентры в рамках этого соглашения.Михаил Дегтярев отправился в Хабаровский край, заручившись поддержкой президента, а благодаря своему упорству и настойчивости, глава региона добился скачка в модернизации первичного звена здравоохранения за счет привлечения федеральных сил и финансирования.Вступление в профильный федеральный проект поможет краю в приобретении современного диагностического оборудования и транспорта для больниц края. Пройдут ремонты и строительство ФАПов, амбулаторий и поликлиник. На эти цели в край поступит свыше 7,5 миллиарда рублей. В регионе проведут строительство, реконструкции и капитальный ремонт медучреждений первичного звена здравоохранения, оснастят их медицинским оборудованием, машинами, устранят дефицит кадров и повысят квалификацию действующих работников.В крае пройдет масштабное дооснащение медоборудованием больниц уже в этом году. В общей сложности закупят 591 единицу медизделий на общую сумму 908, 114 миллиона рублей.Проблема кадрового голода и недостаточной материально-технической оснащенности в районах Хабаровского края стоит очень остро. Поэтому на нее столько внимания. Добившись федерального финансирования, глава региона в ближайшие 4-5 лет планирует кардинально изменить систему здравоохранения в крае в лучшую сторону.