Хабаровский край празднует день рождения Алексея Клементьевича Черного, главы региона, первого секретаря крайкома. В Хабаровске к столетию со дня рождения Алексея Черного стартовал выставочный проект, благодаря которому можно узнать всю информацию о великом дальневосточном деятеле.Сам проект состоит из трех тематических блоков. Первый - «Становление личности Алексея Черного и начало трудовой деятельности», рассказывает биографию Черного с детства до момента избрания секретарем парторганизации. Второй раздел, самый большой, «На посту главы Хабаровского края» - о том, как развивал Черный наш край, как открывались новые заводы и цеха, как началась стройка БАМ и прочее. Третий раздел проекта - «Память дальневосточников об Алексее Черном». Здесь рассказ ведется о жизни Черного после завершения карьеры на ДВ.Алексей Черный - знаменитая личность в Хабаровском крае, ему присвоено звание «Почетного гражданина Хабаровска», в апреле 2005 года в его память открыли именную доску на здании Законодательной думы края. Именно сюда в день рождения Алексея Клементьевича пришёл нынешний глава региона, возложил цветы и почтил память лидера воспоминаниями о его заслугах.Михаил Дегтярев вместе с коллегами - Ириной Зикуновой, председателем законодательной думы региона, Игорем Михайловским, вице-мэром Хабаровска, Галиной Кононенко, председателем организаций профсоюзов, ветеранами госслужбы, помощниками и соратниками Алексея Черного, возложили цветы к мемориалу памяти Черного.- С именем Алексея Черного связана целая эпоха в истории Хабаровского края, - говорит Михаил Дегтярев. - При нем за короткий срок край стал крупным экономическим центром на востоке нашей страны.Михаил Дегтярев добавил, что Алексей Черный приехал из центра страны на Дальний Восток изначально ненадолго, однако почти 50 лет прожил и проработал здесь.- Опыт, рожденный на практике в годы созидательных перемен, очень важен для нас, - говорит глава региона. - Верю, в наших силах укрепить потенциал края и сделать его регионом, где хочется жить, работать и растить детей.Выставку о жизни и работе выдающегося государственного деятеля можно посетить виртуально, зайдя на сайт Государственного архива Хабаровского края.