Автопоезд «Здоровье» отправился в первый рейс по Хабаровскому краю

Запуск автономной медицинской помощи - шаг на большом пути развития региона Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Автопоезд «Здоровье» отправился сегодня, 24 февраля, от здания правительства Хабаровского края. Колонна из четырех оснащенных медицинским диагностическим оборудованием автомобилей и нескольких машин сопровождения отправилась утром в первый крупный рейс - в поселок Сита района имени Лазо. В первом населенном пункте автопоезд пробудет три дня.

Запуск такого автопоезда - это необходимая мера, так как в силу удаленности населенных пунктов многие люди не могут физически выехать на прием к узкому специалисту.

- Когда я общаюсь с людьми в районах края, практически всегда первое, на что жалуются - сложности с комплексным медицинским обследованием, - сказал Михаил Дегтярев на церемонии отправки поезда. - В этом жители даже самых малонаселенных поселков хотят - и они абсолютно правы - иметь равные возможности с горожанами.

Глава региона добавил, что сейчас идет усиленная работа над улучшением качества жизни в регионе. А запуск автономной медицинской помощи - шаг на этом пути.

- В передвижной бригаде терапевт, педиатр, стоматолог, несколько специалистов узкой направленности, врачи-добровольцы. В машинах современное оборудование - флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ, стоматологические и гинекологические кресла, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В первом КАМАЗе колонны находится флюорограф, Наталья Цветкова, рентген-лаборант районной больницы поселка Переяславка, будет проводить исследование на аппарате во время поездки.

- Машина оборудована аппаратом и монитором, человек заходит, отдает паспорт и проходит на снимок, - говорит Наталья Цветкова. - Тут же я буду регистрировать информацию о человеке, исходя из того, что покажет монитор.

В другой машине колонны разместились стоматологи, еще в одной машине - гинекологический кабинет, там же будет принимать офтальмолог.

- За три дня автопоезд примет порядка 150 человек, конкретно стоматологический пункт будет принимать по 13-20 человек, то есть будем смотреть по загруженности и потоку, - рассказал Евгений Сыченко, исполняющий обязанности главного врача районной больницы района имени Лазо.

Во время обследования, если у человека выявят серьезную патологию, его направят, например, в краевую столицу на лечение. Помимо обследований в рамках этой поездки жители поселка Сита смогут поставить прививку