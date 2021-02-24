В селе Корсаково-2 Хабаровского района расплодились безнадзорные собаки. Местные жители отмечают, что ведут они себя пока неагрессивно, но кто знает, как изменится их поведение с приходом весны.Напомним, проблему бесконтрольного роста популяции бродячих животных жители окрестных сел начали отмечать еще месяц назад. В Корсаково-1 стая бродячих псов облюбовала место возле местной школы, 8 февраля собаки напали на двух человек, а 9 февраля покусали школьника. Отловом, учетом и стерилизацией опасной стаи никто не занимается.В Корсаково-2 ситуация не лучше. Стаи безнадзорных животных рыскают по дачным участкам. Местные жители регулярно сталкиваются с ними возле СНТ «Лесовод», а также в районе Корейского поселка.- Пока к собакам особого негатива нет, ведут себя мирно, никого не трогают. Но отмечается бурный рост популяции, поэтому необходим их отлов и стерилизация. Одна из собак облюбовала соседскую дачу - и уже ощенилась. Пока на дачах никого нет, они чувствуют себя вольготно. Некоторые их подкармливают, - рассказал житель Корсаково-2 Евгений Ройтман.Регулярно жители обращаются в местную администрацию с просьбой провести отлов и стерилизацию бродячих животных, но этим никто не занимается вот уже больше года.- Обращались даже в администрацию Кировского района Хабаровска, но там, когда узнали, что придется ехать так далеко, отказались. А вот чиновники Хабаровского района бездействуют, - резюмирует Евгений.