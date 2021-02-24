Специалисты посмотрели видео и сказали, что встреча человека и тигра произошла на территории Большехехцирского заповедника Фото: Влад КОМЯКОВ

В Хабаровском крае впору изобретать новую примету про переходящих дороги котов и возможно связанные с этим разного рода события. Правда, здесь коты - не пушистые представители домашней фауны, а грозные и грациозные амурские тигры, в последнее время часто попадающие в объективы камер. С парой таких редких хищников встретился удачливый автомобилист под Хабаровском. Рандеву оценили пользователи соцсетей.

Видео полосатых перебежчиков появилось на просторах интернета 24 февраля, точная дата встречи автомобилиста и тигров неизвестна. На кадрах запечатлено, как водитель на высокой скорости едет по пустынной дороге, окруженной лесом. Вдалеке через трассу перебегает какое-то животное, идентифицировать темный силуэт не представляется возможным. Вероятно, это был полосатый хозяин тайги.

Зато через несколько секунд на дорогу выскакивает амурский тигр. Благородный и упитанный полосатый кот в три прыжка пересекает дорогу и скрывается за кадром, в лесу. Опешивший водитель едва успел снизить скорость перед редким хищником.

- Специалисты посмотрели видео и сказали, что встреча человека и тигра произошла на территории Большехехцирского заповедника. Эта проходит между селами Бычиха и Казакевичево. Тигры живут в этом районе, видимо, они испугались звука машины и решили убежать в другую часть леса, - прокомментировала Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалистам неизвестна дальнейшая судьба героев видео. Сообщений о нападении тигра на человека и наоборот не поступало.

Видео стремительных тигров активно распространяется в социальных сетях. Пользователи восхищаются грацией больших котов. Особенно упитанной особи, которая выскочила прямо перед машиной.

- Его оштрафовали, я надеюсь?

- А они что, что-то нарушили? В неположенном месте перебегали? Или нарушали социальную дистанцию?

- Дальневосточная пословица: перебежал дорогу тигр - к удаче.

Эксперты напоминают, что водителям необходимо быть осторожными на заповедных дорогах, дабы избежать трагедий. Тигров и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.