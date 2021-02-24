Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 25 февраля 2021 года

Количество ковидных коек в регионе сокращается Фото: Алиса ТИТКО

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Но число заболевших каждый день снижается. За минувшие 24 часа в регионе заболевание выявили у 90 человек. Выздоровевших гораздо больше, 137 человек справились с инфекцией.

Однако от ковида все еще умирают люди, за сутки в крае зарегистрирован еще один летальных исход болезни.

Еще 10 пациентов лежат в больнице, под аппаратами искусственного вентилирования легких, 18 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии. Врачи стараются сделать все, чтобы люди шли на поправку.

По информации краевого минздрава, в регионе развернуто 962 ковидные койки, свободными из них остаются 193 штуки.

Нарастающим итогом за пандемию в крае ковидом заболели 48607 человек. Побороли вирус - 45511 жителей края. Количество смертей от ковида достигло 280 человек.

Что касается разбивки заболеваемости по районам, то ситуация следующая: в Хабаровске за прошлые сутки ковид выявили у 58 человек. В Комсомольске-на-Амуре - у девяти. В Хабаровском районе два новых случая, а в Николаевском – шесть. В Ванинском и Верхнебуреинском районах выявлено по три новых случая. Нанайский, Амурский, Вяземский, Совгаванский и Аяно-Майский районы зарегистрировали по одному заболевшему. В Охотском районе четыре новых случая.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В регионе уже привились больше 23 тысячи жителей, и кампания продолжается.

Поставить прививку можно в медучреждениях края. В коллективы края может выезжать мобильная бригада вакцинации. Прививка носит добровольный характер.

В крае продолжает действовать масочный режим. Берегите себя и своих близких.