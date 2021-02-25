Сын-изверг до смерти избил отца, перенесшего инсульт, на глазах у немой матери в Комсомольске

Запойному комсомольчанину было плевать на тяготы родителей, его интересовал деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В состоянии алкогольного опьянения…», - эта фраза часто встречается в криминальных сводках. Продолжение может быть разное, от которого, порой, кровь стынет в жилах. В нашем рассказе 48-летний житель Комсомольска Олег (имя изменено - прим. ред.) в процессе затяжного пьянства лишился человеческих качеств, а именно - любви к родителям.

АД НА ЗЕМЛЕ

Олег переехал в отчий дом (в каком году - не уточняется), где жили его престарелые отец и мать. После того, как сын вернулся, дома стало все не слава богу. Отпрыск пил, отбирал пенсию у родителей, которые полжизни проработали на местном заводе, и часто их поколачивал.

Как рассказывали соседи, 73-летний мужчина после переезда горе-сына стал чахнуть, исхудал, постоянно был в побоях и, в конце концов, перенес инсульт. Аналогичную болезнь перенесла 69-летняя мать Олега. После удара женщина не могла за собой ухаживать и потеряла способность говорить.

Запойному комсомольчанину было плевать на тяготы родителей, его интересовали деньги. Если отец возражал, то получал от сына по голове и успокаивался. Олег морил родителей голодом, лишал воды, кричал, унижал - делал все, чтобы мама и папа страдали. Пожилые супруги жили хорошо, когда сын уходил в загулы, но после его возвращения все шло по старому сценарию: побои, оскорбления, лишения.

В таком аду пожилые комсомольчане жили с февраля 2017-го по сентябрь 2018 года. Мучениям пенсионеров пришел конец после трагедии: Олег нанес престарелому отцу 18 ударов руками, ногами и неустановленными тупыми твердыми предметами в различные части тела, в том числе в грудную клетку и голову. В результате пострадавший умер.

СВИДЕТЕЛЕЙ НЕТ

Свидетелем убийства была лишь мать Олега, но дать показаний женщина не могла в силу заболеваний и отсутствия способности говорить. Наглый сын выдвигал различные версии, в которых он оказывался невиновным в смерти отца. Свет пролили экспертизы, соседи и знакомые семьи.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии», «Убийство, то есть причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

- Совокупность представленных стороной обвинения доказательств явилась достаточной для постановления судом обвинительного приговора. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала Анна Назарова, прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края, поддерживающей государственное обвинение.

Приговор в законную силу не вступил.