В Хабаровске с молотка ушла скандальная прогулочная яхта Bayliner, которая была куплена в 2010 году. Изначально комфортабельное судно должно было отойти МУП «Водоканал». Спустя девять лет городские депутаты нашли яхту в отчетах. Имущество назвали сомнительным, а судно отправилось покорять не реки и моря, а муниципальные структуры.«Путешествия, которые станут самыми незабываемыми моментами в вашей жизни», - так описывают яхту Bayliner-325 маркетологи на специализированных сайтах. Комфортабельное судно в зависимости от модели оборудовано кухней и туалетной кабиной, спальными местами и столиком на открытом воздухе. Bayliner развивает скорость 36 узлов (порядка 60 километров в час), расход топлива - 100 литров бензина в час.Яхту Bayliner купили около 11 лет назад за счет средств муниципального предприятия «Водоканал». По заявлениям представителей предприятия, на круизере класса «река-море» отбирали пробы воды. Точная стоимость судна неизвестна, но, судя по сайтам с объявлениями о продаже аналогичных плавсредств, на яхту Bayliner потратили около 100-200 тысяч евро.В 2019 году круизер передали на баланс «Центра проведения спасательных работ». Однако эксперты МЧС забраковали яхту в части пригодности как для спасения людей, так и для отбора проб. Все дело в высокой осадке судна и высоком расходе топлива.- Нам объяснили, что судно не приспособлено для проведения спасательных работ.Это связано с высокими затратами на разгрузку и погрузку на воду. Для этого необходимо дополнительно приобрести тележку стоимостью около 400 тысяч рублей. Плюс у судна высокая осадка - один метр. То есть ходить по мелководью невозможно. Кроме того, там стоят два мощных двигателя, а в качестве топлива используется не дизельное, а бензин АИ-92, - написал в своем инстаграме Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы.Бесполезную яхту городские депутаты нашли в 2020 году во время изучения расходной части бюджета. С судном было решено что-то делать, выбрать судьбу круизера предложили хабаровчанам. Большинство высказалось за продажу яхты, и вот Bayliner был реализован. Покупатель - местная частная компания, сумма сделки - 2 миллиона 323 тысячи рублей.Городские спасатели получат новый катер, соответствующий всем параметрам. Власти запросили субсидию по программе «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» на условиях софинансирования. Размер - 1,8 миллиона. Доля городских денег - 800 тысяч рублей, 300 тысяч рублей предоставляют спасатели. Еще 500 тысяч рублей выделят из бюджета Хабаровска, транш уже согласован городскими депутатами, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.