Региональный этап национального чемпионата для студентов прошел в Комсомольске при поддержке «Полиметалла»

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

Региональный отборочный этап национального кейс-чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие» завершился в Хабаровском крае. Соревнования для студентов технических специальностей прошли на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Всего в отборочном туре приняли участие восемь команд. Индустриальным партнером чемпионата второй год подряд выступила компания «Полиметалл».

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

Участникам предстояло решить производственную задачу, направленную на совершенствование технологических процессов. Кейс разработало предприятие «Полиметалла» в Хабаровском крае - Амурский гидрометаллургический комбинат. Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания, который применяется на АГМК.

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

Победителем стала команда «Коксики», в которую вошли студенты второго и третьего курсов КнАГУ, будущие химики-технологи.

Для «Полиметалла» участие в чемпионате - это возможность познакомиться с лучшими студентами технических специальностей, рассказать им о предприятии и получить обратную связь и, возможно, пригласить для работы на Амурский гидрометаллургический комбинат после окончания учебы.

- На нашем предприятии разработан план прохождения производственной практики для студентов профильного вуза. Ориентировочно она начинается с третьего курса университета. Учащиеся должны заранее познакомиться с нашим производством - у нас высокий уровень организации и автоматизации процессов. Чемпионат Metal Cup - отличный шанс для студентов технических специальностей заявить о себе и предложить свои инновационные идеи. Это может стать уверенным стартом в дальнейшем построении профессиональной карьеры, - отметил Вадим Кипоть, управляющий директор АГМК.

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

Сейчас на комбинате реализуют проект второй автоклавной линии, запуск которой запланирован на 2023 год. Проект позволит на базе АГМК создать универсальный центр переработки упорных и дважды упорных руд. Развитие производства - это еще и новые рабочие места.

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

- Общее количество сотрудников, которое комбинат планирует набрать до 2023 года, - более 400 человек, в том числе в 2021 году 114 человек. В основном это слесари-ремонтники, аппаратчики-гидрометаллурги, электрогазосварщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Но нам нужен и персонал инженерных специальностей: программисты, энергетики, механики, инженеры-технологи. Приоритет мы отдаем местным жителям из Амурска и Комсомольска-на-Амуре, - отметила Оксана Воропаева, заместитель управляющего директора по персоналу Амурского гидрометаллургического комбината.

Командам предложили разработать эффективный способ очистки межреберного пространства у аппарата мгновенного вскипания

К вопросу подготовки кадров для отрасли активно подключаются специализированные учебные заведения. С 2020 года в Амурском политехническом техникуме открыта специальность «Технология аналитического контроля химических соединений». В 2021 году в Комсомольском государственном университете будет проводиться набор на три новых профиля подготовки бакалавров: «Обогащение полезных ископаемых», «Управление технологическими процессами в горнодобывающей и металлургической отраслях», а также «Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов». А на базе Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума проводится лицензирование нового направления подготовки - «Металлургия цветных металлов».