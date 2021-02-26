В каждом населенном пункте остались люди, которые ностальгируют по лихим 90-м и разгулу преступности. Это время - расцвет жестоких организованных преступных группировок, которые занимались рэкетом, грабежами, убийствами и даже террористической деятельностью. Хабаровчанин Константин (все имена изменены - прим. ред.) решил попытаться вернуть 90-е и «сколотил» ОПГ. Банда орудовала в Хабаровском районе.90-Е НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ТЕРРИТОРИИКонстантин - владелец базы под Хабаровском, где хранились в основном запчасти от машин. На мужчину работали двое маргиналов, которые в свободное время обкрадывали дачи. Бизнесмен смекнул, что можно замахнуться на что-то большее, чем заброшенные покосившиеся домики, и создал ОПГ. К банде примкнули еще четверо, возраст членов - от 26 до 55 лет. Практически все они имеют судимости.ОПГ обкрадывала базы, дома в селах Хабаровского района, избивала хозяев. Например, в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года трое членов банды подъехали к строящемуся жилищу. Хозяин, почуяв неладное, взялся за шампуры и стал отбиваться. Бандиты взяли численным превосходством, избили, связали мужчину и упрятали в металлический контейнер. Грабители угнали машину пострадавшего и украли два сотовых телефона. Каким-то чудом хозяин участка смог выпутаться и выбраться из контейнера. Иначе мужчина умер бы от переохлаждения.Еще один яркий эпизод в деятельности ОПГ случился с 3 на 4 марта 2020 года. Пятеро бандитов приехали к придорожному кафе, которое находилось на 56 километре трассы Хабаровск - Находка. Мужчины привезли с собой деталь и стали ремонтировать чужой КАМАЗ, чтобы его угнать. Предварительно члены ОПГ избили сторожа, связали, кинули в сторожку и обокрали. С собой бандиты увезли бензопилы, сварочный аппарат, сотовый телефон, шапку, дубленку и другие ценные вещи. Угнанный КАМАЗ один из членов ОПГ починил за сутки, тогда как хозяин корпел над ним около года.Последнее преступление ОПГ совершила в ночь с 5 на 6 апреля 2020 года. Пятеро бандитов приехали в село Лесное на частную базу, где шла стройка и жил скот. Мужчины вновь избили и связали сторожа, бросили в сторожку и «угнали» овец, да баранов. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей. На обратном пути бандитов остановили сотрудники ГИБДД, у которых была ориентировка на мужчин. Всех пятерых задержали, затем в наручниках оказались еще двое членов ОПГ. Банда прекратила существование спустя 1,1 года после основания.ВИНУ ПРИЗНАЕМВсе члены ОПГ признали свою вину. Константин и еще один бандит заключили досудебное соглашение, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства. Еще четверо мужчин вскоре предстанут перед судом.- Им вменяют совершение 23 преступлений по статье «Кража», четырех преступлений по статье «Грабеж», пяти преступлений по статье «Разбой» и одного преступления по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Члены преступной группы нанесли ущерб потерпевшим на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал Станислав Булковский, прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края.Бандитам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет и штрафа до одного миллиона рублей.