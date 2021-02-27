Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 27 февраля 2021 года

Больше всего заболевших в краевой столице - 47 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус постепенно отступает от Хабаровского края. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая заболевания, тогда как еще около месяца назад каждый день заражались по 300 и более человек.

- За сутки выздоровели 123 человека, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Зарегистрирован один летальный исход.

С начала пандемии в крае диагностировали 48776 случаев заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 45756 пациентов. Еще 2737 человек находятся на лечении. Ковид стал причиной смерти 283 заболевших. В регионе свободны 238 коек из фондовых 962.

Больше всего заболевших в краевой столице - 47 человек. В Хабаровском районе зарегистрировано два новых случая, в Комсомольске - 13. В районе имени Лазо коронавир