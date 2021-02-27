Ориентир на весну: последние зимние выходные в Хабаровске будут теплыми

В последние зимние выходные в Хабаровский край придет долгожданное потепление. Как и прогнозировали синоптики, рабочая неделя выдалась довольно холодной, февраль будто напоследок подморозил хабаровчан.Эта зима, особенно последний ее месяц серьезно проверили на прочность жителей нашего края. Вспомните, в феврале сначала был жуткий холод, что даже не хотелось вылезать из-под одеяла, затем мощнейший снежный циклон, спровоцировавший массу неприятных последствий, особенно для побережья Татарского пролива. И последняя неделя - снова морозы. Однако заявки на весну все-же проскакивали на этой неделе, днем солнце уже по-весеннему припекало, стало будто чуть ярче.А что будет в эти выходные, и с какими температурами февраль будет покидать наш край?Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС в эфире радио «Комсомольска правда» порадовала радиослушателей неминуемым теплом.- В эти выходные хорошее потепление ждет юг Хабаровского края, - рассказала Галина Брынцева. - На территории некоторых районов отметка термометра будет находиться в районе нуля. В Хабаровске в дневное время солнце хорошо прогреет воздух, температура будет повышаться, но не выше нулевой температуры, по большей части от -1 до -3 градусов.Начальник отдела долгосрочных прогнозов рассказала, что хорошо потеплеет в эти выходные на юге Хабаровского края. Кроме того, сильных ветров в регионе не ожидается, и в целом погода уже ориентируется на весну. Разве что в воскресенье в Хабаровске может немного припорошить землю снежок, но сильных осадков не будет.Прекрасным весенним настроением будем встречать эти выходные, самое время отправляться на прогулки, чтобы успеть еще немного насладиться неизбежно уходящей зимой.