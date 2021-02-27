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Общество

Ориентир на весну: последние зимние выходные в Хабаровске будут теплыми

Солнце припекает уже по-весеннему, но в воскресенье в Хабаровске еще может пройти небольшой снег
Оксана ШЕМЕТОВА
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