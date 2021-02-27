Самый богатый депутат России задержан в Хабаровске по делу беглого «крабового короля»

По словам источника, народный избранник прилетел в командировку и был вызван на допрос. Фото: сайт Сахалинской областной думы

В Хабаровске задержан депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. По словам источника, народный избранник прилетел в командировку и был вызван на допрос. Речь идет о старых делах его соратника Олега Кана, бежавшего из страны.

«Крабового короля» Олега Кана обвиняют в в убийстве предпринимателя, а также контрабанде и занижении стоимости краба. Бизнесмен бежал в Южную Корею.

- Пашову предъявили обвинение по статьям, которые вменяют Олегу Кану. Подробности сказать пока не могу, - сказал источник «КП» в силовых структурах.

Депутат стал самым богатым народным избранником в стране по Forbes. Издание в 2020 году оценивало его состояние в 6,2 миллиарда рублей. За 2019 год Дмитрий Пашов задекларировал доход в 56013972,92 рубля.

Депутат является владельцем крупного предприятия по добыче краба ООО «Монерон». Покупкой доли предприятия интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Осенью 2020 года она отказалась от покупки доли в «Монероне» из-за ареста активов.

Официальных комментариев от силовых структур и Сахалинской облдумы нет. «КП» следит за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Пашов родился 09 августа 1967 года в городе Артем, Приморского края. В 1992 году окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «технология рыбных продуктов», квалификация - «инженер-технолог». В данный момент занимает должность советника генерального директора ООО «Монерон».

Депутат Сахалинской областной думы седьмого созыва, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности. Член постоянного комитета островного парламента по экономическому развитию.

Член попечительского совета регионального фонда «Родные острова, председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области.

Награжден медалями «300 лет Российскому Флоту» (2001 год), «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени (2018 год).