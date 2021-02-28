Данные по коронавирусу в Хабаровском крае на 28 февраля 2021 года: меньше сотни заболевших

В крае полным ходом идет вакцинация от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

По последним данным минздрава Хабаровского края на утро 28 февраля 2021 года, в регионе было выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 119 человек. К сожалению, зафиксирован один летальный исход.

В общей сложности в крае развернуто 962 койки для лечения больных ковидом, из них свободны 296. Четырнадцать тяжелых пациентов лежат в инфекционных госпиталях, десять из них на аппаратах ИВЛ.

По районам края статистика новых случаев выглядит так: Хабаровск – 35, Комсомольск-на-Амуре – 32, Солнечный район – 7, Хабаровский район – 6, Бикинский район – 4, Ульчский – 3 и по два заболевших в Комсомольском, Советско-Гаванском и Амурском районах края.

Нарастающим итогом с начала пандемии переболели коронавирусом 48 854 жителя края, выздоровели 45 875 человек. Сейчас на лечении находятся 2695 пациентов, в том числе 666 - стационарно, 2029 – амбулаторно.

Как сообщил вчера в своем телеграмм-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, свыше 38 тысяч жителей региона поставили прививки от коронавируса. Причем многие из них уже прошли второй этап вакцинации. Врачи напоминают, что список противопоказаний при вакцинации от коронавируса такой же, как у большинства прививок. Плюс пока вакцину от ковида нельзя ставить несовершеннолетним.