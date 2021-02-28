Минус полмиллиона: как две биробиджанки решили заработать на инвестициях через интернет

Если вам обещают неслыханную прибыль - остановитесь, выдохните и вспомните Буратино Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Биробиджане в работе у следователей два уголовных дела, возбужденных по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО. Обстоятельств дел весьма и весьма схожи – в обоих случаях речь идет о выманивании денег у граждан под видом обучения трейдингу.

ДЕЛО ПЕРВОЕ

В октябре 2020 года 63-летняя жительница Биробиджана увидела рекламу обучающего курса «Трейдинг» - биржевая торговля. Во времена Теодора Драйзера трейдеру нужно было лично присутствовать на бирже (почитайте его «Финансиста»). Сейчас достаточно иметь компьютер со стабильным интернет-соединением, деньги и определенные знания. Словом, пенсионерка увидела возможность для дополнительного заработка.

Зарегистрировалась. Позже ей позвонила специалист компании, начался процесс обучения. Затем женщине прислали ссылку на личный кабинет, через который, как рассказал уже другой «специалист», можно выводить получаемый доход. Потом позвонил третий наставник, объяснил ход сделок и предложил начать торговлю. Несколько раз биробиджанка переводила по двадцать, пятьдесят тысяч рублей. В личном кабинете отражались внесенные суммы (порядка двухсот тысяч рублей) и прибыль. На связь вышел четвертый трейдер и предложил повысить ставки – внести еще больше денег. Тут-то женщина и заподозрила неладное. Вместо того, чтобы вносить, она решила вывести свои средства. Не получилось. Телефоны «трейдеров» резко перестали отвечать. Биробиджанка обратилась в полицию.

ДЕЛО ВТОРОЕ

Его коллега по несчастью, 62-летняя жительница столицы Еврейской автономии, тоже хотела заработать в интернете. Увидела рекламу о возможности получать доход через инвестиционную платформу, оставила свои контакты. Ей перезвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Заверила, что заработок легальный и надежный.

Затем женщине позвонил трейдер, попросил установить несколько программ якобы для удобства общения и приложение электронный кошелек. Мужчина предложил начать с малого – внести 12 тысяч рублей, на пробу. Цифры, замелькавшие на экране, удивили женщину: в личном кабинете отражался рост доходов, трейдер звонил и прозрачно намекал, что можно заработать еще больше. Нужно просто внести еще денег. Биробиджанка внесла еще 95 тысяч рублей, а потом еще, и еще - в общей сложности 297 тысяч рублей. Предвкушая увидеть круглую сумму, она зашла в приложение и увидела круглые нули. Кто-то списал всю сумму со счета. Женщина позвонила «трейдеру», тот объяснил, что для вывода денег нужно продолжить торговлю. То есть подкинуть еще денег. В этот момент пострадавшая поняла, что связалась с мошенниками.

Сейчас полиция ищет лиц, причастных к совершению преступления. Удастся ли биробиджанкам вернуть свои накопления – большой вопрос, поскольку как правило мошенники быстро тратят нажитое нечестным путем.