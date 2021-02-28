Государство поддержит туристическую отрасль Хабаровского края

В крае формируется два крупных туристических кластера, с центрами притяжения в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что туризм на Дальнем Востоке получит государственную поддержку. Федеральный центр окажет финансовую и иную поддержку проектам, которые нацелены на развитие туристической инфраструктуры.

Для эффективной работы создается новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», работа над которым практически закончена. Как уточнили в правительстве Хабаровского края, сейчас крупные турпроекты региона – «Амур – Хабаровск» и «Комсомольский» - проходят в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Кластер «Амур – Хабаровск» направлен на развитие круизного туризма по Амуру в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. По проекту планируется за счет внебюджетных средств ввести четыре объекта, якорный среди которых - аквапарк в Хабаровске. Из бюджета финансируется реконструкция набережной стадиона им. Ленина. Здесь идет работа не только над гидрозащитой города, но и создается яхтенная лагуна и строится причальная стенка для прогулочных и круизных судов.

Для формирования второго крупного кластера ведены в строй семь объектов в горнолыжном комплексе «Холдоми». Еще три объекта - физкультурно-оздоровительный комплекс, центр водного туризма и гостиница в Комсомольске-на-Амуре - будут закончены в течение трех лет. В этот же срок введут в строй подъездные дороги, инженерные коммуникации, причальную стенку на набережной в Комсомольске-на-Амуре.

Прогнозно, благодаря этим двум проектам объем внебюджетных инвестиций в туристскую инфраструктуру края к 2024 году превысит 8,5 млрд рублей.