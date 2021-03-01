Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 1 марта 2021 года

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае активно идет на спад. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 74 случая заболевания. При этом выздоровевших зарегистрировано почти в два раза больше – 121 человек.

К несчастью, в крае умер еще один человек от коронавируса. Всего за пандемию летальных исходов 285.

- В тяжелом состоянии лежат в больнице 14 человек, 10 - на аппаратах ИВЛ, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Медики делают все возможное, чтобы облегчить течение болезни и помочь людям скорее поправиться.

За все время пандемии в регионе диагностировали коронавирус 48928 людям. Справились с инфекцией45996 человек. На данное время 2647 человек находятся на лечении, из них в стационаре лежат 683 пациента, а дома лечатся 1964 человека.

В Хабаровске за сутки зафиксировано 37 новых случаев заражения. В Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Верхнебуреинском районах - по одному случаю заболевания за сутки. В Нанайском и Охотском районах - по два заболевших. В районе имени Лазо - семь человек заболели, в Бикинском районе - трое, и в Солнечном районе четыре новых случая заболевания.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции, поставить прививку можно в медицинских учреждениях края и в «Уголках здоровья».

В министерстве здравоохранения напоминают, что прививка носит добровольный характер, однако массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет в нашем регионе.