Самый богатый депутат России проведет два месяца в СИЗО Хабаровска

За 2019 год Дмитрий Пашов задекларировал доход в 56013972,92 рубля. Фото: сайт Сахалинской областной думы

Центральный районный суд Хабаровска 28 февраля отправил под стражу самого богатого депутата России. Напомним, что Дмитрия Пашова задержали во время командировки 26 февраля. По словам источника, речь идет об уголовных делах, по которым заочно арестован беглый «крабовый король» Олег Кан.

- Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 26 апреля включительно. Скорее всего, он будет находиться в СИЗО Хабаровска, - прокомментировали в Центральном районном суде города Хабаровска.

«Крабового короля» Олега Кана обвиняют в в убийстве предпринимателя, а также контрабанде и занижении стоимости краба. Бизнесмен бежал в Южную Корею, в 2019 году был заочно арестован.

Дмитрий Пашов стал самым богатым народным избранником в стране, по версии Forbes. Издание в 2020 году оценивало его состояние в 6,2 миллиарда рублей. За 2019 год Дмитрий Пашов задекларировал доход в 56013972,92 рубля.

Депутат является владельцем крупного предприятия по добыче краба ООО «Монерон». Покупкой доли предприятия интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Осенью 2020 года она отказалась от покупки доли в «Монероне» из-за ареста активов.