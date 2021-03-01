Полицейские помогли хабаровчанке «воскреснуть» через 20 лет после «смерти»

Свой паспорт Анна восстановила с помощью хабаровских полицейских

В Хабаровске сотрудники полиции помогли местной жительнице «воскреснуть после смерти».

История началась в 1995 году в Нижнем Тагиле, куда девятнадцатилетняя Аня переехала из поселка в Свердловской области. Встретила здесь парня, вспыхнули чувства. Стали жить вместе, через год родили сынишку.

ОТОМСТИЛ ИЛИ ОШИБСЯ?

Однако счастливая семейная жизнь дала трещину. Анна оставила ребенка с отцом и уехала. Перестала общаться не только с бывшим сожителем, но и с родными. Поездив по стране, обосновалась в Хабаровске. Уже на новом месте жительства потеряла паспорт. Ну, дело житейское – пошла восстанавливать. А в паспортном столе ей заявили: гражданка с такими данными числится умершей.

Анна растерялась. Как же так, вот же я, живая! Выяснилось, что брошенный сожитель после отъезда Анны объявил ее в розыск. Милиционеры, ориентируясь на приметы, предъявили ему несколько фотографий погибших неизвестных женщин. А он взял и опознал одну из них как бывшую подругу. После этого закрутилась бюрократическая машина: органы ЗАГС Свердловской области выдали справку о смерти с данными Анны.

Свой паспорт Анна восстановила с помощью хабаровских полицейских

Почему бывший гражданский муж так поступил? Искренне заблуждался или мелкодушно отомстил? Это так и останется загадкой – через несколько лет он умер в колонии.

Впрочем, все это выяснилось много позднее. А тогда Анна так и не восстановила паспорт, махнула рукой и продолжила жить без документов. Работала неофициально у хабаровских предпринимателей, снимала жилье, встретила другого мужчину, родила двоих сыновей. Отсутствие паспорта все же влияло: она не могла официально зарегистрировать брак с любимым и оформить свидетельства о рождении детям.

БЕЗ ПАСПОРТА В АРМИЮ НЕ БЕРУТ

Так прошло двадцать с лишним лет. Наверное, женщина так и не решила бы проблему, если бы не старший сын. Андрей рвался в армию, но без паспорта парня не то, что не брали – для военкомата он вообще не существовал. Анна обратилась в отдел по вопросам миграции городского УМВД. Сотрудницы отдела запросили в роддоме справки, быстро оформили молодому человеку свидетельство о рождении и буквально тут же выдали паспорт. Андрея взяли на срочную службу.

С его матерью оказалось не так все просто. Понадобилось три года, чтобы «воскресить» женщину – аннулировать справку о смерти.

- Глядя на Анну и ее фотографию двадцатилетней давности, мы понимали, что перед нами один и тот же человек, - рассказала Елизавета Коршак, заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску. Но как документально доказать, что женщина жива?

Полицейские обратились к коллегам в прокуратуру Индустриального района Хабаровска. В интересах Анны прокуроры обратились в суд заявлением о признании недействительным свидетельства о смерти живой женщины. Суд удовлетворил заявление.

- Решение стало поворотным в процессе возвращения Анны к нормальной жизни, - подчеркнула подполковник полиции Елизавета Коршак, - какое-то время ушло на урегулирование всех формальностей. В феврале 2021 года мы вручили Анне паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь она может свободно пользоваться всеми закрепленными в законодательстве правами.

Получив заветный документ, Анна сказала, что теперь будет готовиться к свадьбе с любимым мужчиной. Двадцать лет прожили в гражданском браке, можно и официально регистрировать отношения.