Календарная весна вступила в свои владения, однако до реального потепления еще далеко. Это подтверждают и хабаровские метеорологи - в Хабаровске на этой неделе ожидается легкое потепление, однако ближе к выходным вновь ударят морозы. О причудах небесной канцелярии в эфире «Радио «КП»-Хабаровск» рассказала Светлана Агеева, начальник хабаровского Гидрометеоцентра.- На этой неделе температура будет меняться, иногда будет повышаться, иногда понижаться до -16 -20 градусов. После тепла, которое было на выходных, мы получили холодное начало недели. В Хабаровске ночью ожидается до -25 градусов, днем также будет прохладно - до -15 градусов. Такой температурный фон сохранится до среды. После среды к нам подойдет тепло с западной территории России и Китая. Из-за этого температура воздуха днем будет около нуля градусов. Однако обольщаться не стоит: сразу после потепления будет очередное похолодание. Что касается осадков, то крупных снежных циклонов мы не ждем. Однако возможен небольшой снег 4 и 5 марта, - рассказала синоптик.