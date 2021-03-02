Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 2 марта 2021 года

В регионе действует масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае зарегистрировано еще меньше новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Число в этот раз достигло 69 человек. При этом выздоровевших за сутки оказалось почти в два раза больше - 122 человека.

К несчастью, зарегистрирован еще один летальный исход болезни.

Всего общим итогом в Хабаровском крае коронавирус диагностировали 48997 жителям. Общее число победивших болезнь - 46118. За все время пандемии в регионе от ковида скончались 286 человек.

- В Хабаровском крае на данное время развернутыми остаются 962 ковидные койки, из которых свободны 282 штуки, - рассказали в минздраве Хабаровского края. - От коронавируса лечатся 2593 человека, среди них в больнице лежат 680, а дома - 1913.

Что касается разбивки заболеваемости за сутки по районам региона, то ситуация следующая: в краевой столице зафиксировано 33 новых случая заболевания, в Хабаровском, Охотском и Ванинском районах - по три человека заболели. В Комсомольском и Солнечном районах - по одному новому случаю заражения, в Нанайском районе семь человек, в Совгаванском - восемь, и в Комсомольске заболели 10 человек за сутки.

В регионе продолжается кампания по массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. На текущее время прививку поставили уже более 38 тысяч жителей региона. Напомним, прививка носит добровольный характер.