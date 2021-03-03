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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 3 марта 2021 года

За сутки зарегистрировано 62 случая заболевания
Оксана ШЕМЕТОВА
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Уровень заболеваемости снижается, однако масочный режим продолжает действовать на территории региона

Уровень заболеваемости снижается, однако масочный режим продолжает действовать на территории региона

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что уровень заболеваемости снижается, в регионе продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

Так, по информации краевого минздрава, за прошедшие сутки в Хабаровском крае коронавирус диагностировали 62 жителям. Выздоровевших отмечается за сутки в два раза больше, чем заболевших, за второе марта выписали 116 человек.

Всего нарастающим итогом в регионе за время пандемии заболели коронавирусом 49059 человек. Выздоровели - 46234 человека.

В регионе зарегистрировано еще два случая смертельного исхода болезни за сутки. Всего от вируса в крае скончались 288 человек.

В Хабаровске за сутки зафиксировано 15 заболевших, в Хабаровском районе - три. В Комсомольске-на-Амуре заболели 17 жителей, в Комсомольском районе - два. В районе имени Лазо восемь новых случаев заболевания, в Солнечном районе - три, а в Нанайском - семь.

На данное время в регионе лечатся от вируса 2537 человек, из них в стационаре лежат 668, а дома лечатся 1869 жителей.

Свободны в крае 294 ковидные койки. В регионе продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях края. Напомним, прививка носит добровольный характер, однако массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет в регионе и быстрее свести на нет заболеваемость.

ЗДОРОВЬЕВакцинация от коронавируса в Хабаровском крае