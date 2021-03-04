Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 4 марта 2021 года

Массовая вакцинация поможет краю сформировать коллективный иммунитет и побороть инфекцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае продолжается активный спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе вирус диагностировали 59 людям. При этом выздоровевших почти вдвое больше - 111 человек. К несчастью в крае снова скончался один человек от страшной инфекции.

Еще три пациента лежат под аппаратами искусственного вентилирования легких в больнице, девять человек находятся сейчас в тяжелом состоянии. Врачи стараются сделать все, чтобы люди шли на поправку.

По информации краевого минздрава, в регионе развернуто 962 ковидные койки, свободными из них остаются 317 штук.

Нарастающим итогом за пандемию в крае ковидом заболели 49118 человек. Побороли вирус - 46345 жителей края. Количество смертей от ковида достигло 290 человек.

Что касается разбивки заболеваемости по районам, то ситуация следующая: в Хабаровске за прошлые сутки ковид выявили у 35 человек. В Комсомольске-на-Амуре - у двоих. В Хабаровском районе восемь новых случаев, а в Комсомольском районе - два. В Ванинском районе выявлено три новых случая. В районах Тугуро-Чумиканском, Амурском и имени Полины Осипенко зарегистрировано по одному заболевшему. А в районе имени Лазо - четыре.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Теперь у районов появилась возможность привить своих жителей с помощью приезжего на место автопоезда «Здоровье».

Поставить прививку также можно в медучреждениях края. В коллективы края может выезжать мобильная бригада вакцинации. Прививка носит добровольный характер.

В крае продолжает действовать масочный режим. Берегите себя и своих близких.