Минимальная зарплата в Хабаровском крае выросла впервые за четыре года

Михаил Дегтярев: «Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни» Фото: Правительство Хабаровского края

Соглашение о минимальной зарплате - документ, устанавливающий гарантированную сумму вознаграждения работнику. Подписывают его представители трех сторон: исполнительной власти, работодателей и профсоюзов. В Хабаровском крае такое соглашение подписывают ежегодно, но с 2017 года величина МЗП не менялась. Сегодня, 4 марта, трехсторонним соглашением эта цифра увеличена.

- Минимальная заработная плата не пересматривалась у нас несколько лет. Все видят рост цен на потребительском рынке, в сфере ЖКХ, а при этом обязательный минимум для людей не меняется, - прокомментировал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни в Хабаровском крае.

Представители двух остальных сторон Галина Кононенко, председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», и Сергей Смоленцев, председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края», согласились с позицией главы региона. Добавлю, что в предыдущие годы профсоюзы пытались продвинуть идею повышения зарплаты, но понимания не находили.

Величина минимальной зарплаты - крайне важный в социальном смысле показатель. Работодатели края обязаны соблюдать соглашение. Исключение - предприятия, которые финансируются из федерального бюджета. Повысится МЗП у тех, кто работает в учреждениях, финансируемых из краевого и местных бюджетов.

Соглашение, отметили в краевом комитете по труду и занятости населения, поможет установить единообразный системный подход к оплате труда бюджетников и тех, кто трудится во внебюджетном секторе. Что касается предпринимателей, то, по мнению Сергея Смоленцева, рост МЗП не ляжет на их плечи тяжким грузом. Если коммерсант платит «белую зарплату», то у него и так все в порядке. Тем, кто держится «в серости», конечно, придется посложнее. Зато благодаря новой планке обелится рынок труда и сократится та его часть, где до сих пор вознаграждение выплачивают в конвертах.

- Для работников это защищенность, - подчеркнула Галина Кононенко. - Если для работников бюджетной сферы экономики есть наш 222-й закон, которым закрепляются законодательно размеры районных коэффициентов, то для внебюджетного сектора экономики они были плавающими, если можно так сказать.

По-новому зарплату начнут считать после 1 марта 2021 года. Контролировать соблюдение трехстороннего соглашения будет государственная инспекция труда. За нарушения на работодателя может быть наложено взыскание.

При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях размер МЗП увеличен: Охотский район – с 30 700 до 31 980 рублей; Аяно-Майский район - с 28 142 до 29 421 рубля; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей; южные районы Хабаровского края – с 19 188 до 20 467 рублей.

При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях размер МЗП увеличен: Охотский район – с 30 700 до 31 980 рублей; Аяно-Майский район - с 28 142 до 29 421 рубля; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей; южные районы Хабаровского края – с 19 188 до 20 467 рублей.